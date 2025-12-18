Der Landkreis Börde reagiert auf den Ausbruch der Geflügelpest: Für Geflügelhalter gelten ab sofort strenge Schutzmaßnahmen. Was das für betroffene Gemeinden bedeutet.

In Teilen des Landkreises Börde gelten nach einem Ausbruch der Aviären Influenza in der Altmark besondere Auflagen für Geflügelhalter. (Symbolbild)

Gardelegen - Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in der Altmark hat der Landkreis Börde Schutzmaßnahmen für Geflügelhalter erlassen. Anlass sei der amtlich bestätigte Nachweis der Vogelgrippe in einem Nutzgeflügelbestand in der Hansestadt Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel), wie der Landkreis mitteilte.

Demnach wurde eine tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung erlassen, die auch Teile des Landkreises Börde betrifft. Es gilt eine Schutzzone mit einem Radius von mindestens drei Kilometern sowie eine Überwachungszone mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern um den Ausbruchsbestand.

Diese Orte sind betroffen

Zur Schutzzone zählt im Landkreis Börde der Ortsteil Klüden der Gemeinde Calvörde (Verbandsgemeinde Flechtingen). In der Überwachungszone liegen weitere Ortsteile in den Verbandsgemeinden Flechtingen und Elbe-Heide sowie in der Stadt Haldensleben, darunter Berenbrock, Calvörde, Wieglitz, Hütten und Born.

Geflügelhalter in den betroffenen Gebieten sind verpflichtet, ihre Tiere in geschlossenen Ställen oder unter speziellen Schutzvorrichtungen zu halten, um den Kontakt zu Wildvögeln zu verhindern. Die Maßnahmen dienten dem Schutz der Haus- und Nutzgeflügelbestände sowie der Tierseuchenbekämpfung, hieß es weiter.

Die Vogelgrippe ist eine hochansteckende Viruserkrankung bei Vögeln. Eine Übertragung auf den Menschen gilt als selten. Die vollständige Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite des Landkreises Börde veröffentlicht.