Mehr als 600 Weihnachtsmärkte in Europa standen zur Wahl – nun holte sich der Dresdner Striezelmarkt ein Exzellenz-Siegel. Noch bis Heiligabend lädt er zum Bummeln ein.

Dresden - Dem Dresdner Striezelmarkt ist Exzellenz bescheinigt worden. Als einem von zwölf Weihnachtsmärkten in Europa wird er in diesem Jahr von der „European Excellent Christmas Market Association“ ausgezeichnet, wie die Stadtverwaltung Dresden mitteilt. Eine internationale Jury habe Dresden unter mehr als 600 Märkten ausgewählt und anhand von zehn Kriterien bewertet.

Striezelmarkt bekommt 95 von 100 möglichen Punkten

Erfolgreiche Märkte müssten zwischen 90 und 100 Punkten erreichen, der Striezelmarkt habe 95 Punkte bekommen, hieß es. Die Jury habe unter anderem das „vielfältige Angebot, das einzigartige Besuchererlebnis, die gelungene Einbindung in die Stadt sowie das hohe Maß an Sicherheit und Nachhaltigkeit“ überzeugt – jeweils mit 100 Punkten. Die Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll am Freitag überreicht werden.

„Das Qualitätssiegel würdigt die einzigartige Vielfalt und Qualität, die es so nur auf dem Striezelmarkt gibt. Die über 200 Händler, die Schauwerkstätten sowie das sorgfältig ausgewählte Kulturprogramm und die Themenhäuser – all das macht einen Marktbesuch zu einer faszinierenden Reise durch sächsische Traditionen und Bräuche“, ist Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka überzeugt.



Der Dresdner Striezelmarkt gehört zu den ältesten seiner Art in Deutschland. In diesem Jahr wird die 591. Ausgabe zelebriert. Bis zum 24. Dezember erwartet die Stadt täglich rund 90.000 Besucherinnen und Besucher.