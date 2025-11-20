In einem Mehrfamilienhaus fallen Schüsse. Ein 52-Jähriger wird festgenommen. Alkohol scheint eine Rolle zu spielen. Was bisher zu der Tat bekannt ist.

Magdeburg - Ein 52-Jähriger soll mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe von seinem Balkon in Magdeburg abgefeuert haben. Verletzt wurde dabei am Mittwochabend niemand, wie die Polizei mitteilte. Warum der Mann in der Gegend herumballerte, ist noch unklar.

Beamte nahmen den Mann fest, bei einem Atemalkoholtest wurden rund 1,8 Promille gemessen. In der Wohnung des 52-Jährigen und in einer weiteren Wohnung wurden zwei Schreckschusspistolen gefunden, darunter auch die Tatwaffe.