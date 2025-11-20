Symbolisch brennt mitten in Berlin der Regenwald. Der WWF fordert mehr Klimaschutz, während die COP30 läuft.

Berlin - Mit einem nachgebildeten Regenwald in rotem Licht vor dem Kanzleramt hat die Naturschutzorganisation WWF (World Wide Fund For Nature) mehr Klimaschutz von der Bundesregierung gefordert. Kurz vor dem offiziellen Ende der Klimakonferenz COP30 im brasilianischen Belém baute WWF den mehrere Meter großen abgebrannten Regenwald mit Lichteffekten in Form von Bränden am Abend im Regierungsviertel in Berlin auf.

Der WWF teilte dazu mit: „Waldbrände, von der Klimakrise weiter angefacht und gleichzeitig Brandbeschleuniger der Erderhitzung, werden so symbolhaft vor die Tür der Entscheider gebracht mit der Aufforderung: Seid Feuerlöscher.“