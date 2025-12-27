Nach einem gefährlichen Vorfall im Landkreis Mansfeld-Südharz sitzt ein Mann wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt und Stalking in Untersuchungshaft.

Sangerhausen - Ein in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt und Stalking im Landkreis Mansfeld-Südharz festgenommener Mann muss in Untersuchungshaft. Dies habe ein Haftrichter entschieden, teilte die Polizei mit. Der Mann sitzt in der Justizvollzugsanstalt in Halle.

Der Verdächtige soll am Donnerstagabend mit einem Auto mit hoher Geschwindigkeit auf Fußgänger zugefahren sein. Die Fußgänger hätten nur durch Ausweichen eine Kollision verhindern können, hieß es von der Polizei.

Die Polizei fahndete nach dem Mann und habe ihn wenig später gestellt. Aus Gründen des Opferschutzes veröffentlicht die Polizei keine weiteren Details zu den beteiligten Personen und zum Ort des Geschehens.