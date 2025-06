Mann nach Messerangriff in Gartenkolonie in Lebensgefahr

Hannover - Bei einem Messerangriff in einer Kleingartenkolonie in Gleidingen in der Region Hannover ist ein 31 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 41 Jahre alte Tatverdächtige wurde kurz nach der Attacke am Dienstagmittag festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der 41-Jährige während einer körperlichen Auseinandersetzung das Messer gezückt haben.

Bei den beiden Männern handele es sich nicht um Pächter von Schrebergärten, sagte ein Polizeisprecher. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Der 31-Jährige schwebte zunächst in Lebensgefahr. Weitere Details wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt.

Dem 41-Jährigen wird ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen. Er sollte am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.