Bei einer Verkehrskontrolle in Berlin wird ein polizeibekannter Mann gestoppt. Er hat einen „sprengstoffverdächtigen Gegenstand“ dabei. In seiner Wohnung werden gefährliche Substanzen entdeckt.

Die Polizei hat einen Mann in Berlin-Schöneberg kontrolliert. (Symbolbild)

Berlin - Einen Mann mit einem „sprengstoffverdächtigen Gegenstand“ hat die Polizei laut eigenen Angaben in Berlin bei einer Verkehrskontrolle gestoppt. Der polizeibekannte Mann soll unter Drogeneinfluss gestanden haben, als Beamte ihn am Morgen in Berlin-Schöneberg kontrollierten, wie die Polizei bei X mitteilte.

Auch seine Wohnung sei durchsucht worden. Einsatzkräfte, darunter Entschärfer und Sprengstoffermittler, hätten dort weitere gefährliche Substanzen und mögliche Sprengvorrichtungen entdeckt.

Zudem hätten die Beamten Betäubungsmittel beschlagnahmt. Weitere Details machte eine Polizeisprecherin zunächst nicht und verwies auf laufende Ermittlungen. Unklar war etwa, was ein „sprengstoffverdächtiger Gegenstand“ ist und wieso der Mann bereits polizeibekannt war.