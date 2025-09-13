Ein Streit in Berlin-Mitte endet mit Schüssen und einer Messerattacke. Ein 28-Jähriger wird verletzt, der mutmaßliche Täter festgenommen. Was bisher bekannt ist.

In Mitte wurde ein 28-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe und einem Messer verletzt. (Symbolbild)

Berlin - In Berlin-Mitte ist ein 28-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe und einem Messer im Gesicht verletzt worden. Der Mann hatte sich Polizeiangaben zufolge am frühen Samstagmorgen in der Straße Am Nordbahnhof mit einer Frau getroffen, die von einem 40-Jährigen begleitet wurde. Zwischen den Männern kam es zum Streit.

Der Begleiter soll dem 28-Jährigen mit der Schreckschusswaffe ins Gesicht geschossen und ihm anschließend eine Schnittverletzung zugefügt haben. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.

Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter fest und stellten die Waffe sicher. Da er alkoholisiert war und einen Atemtest verweigerte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er entlassen.