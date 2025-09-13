Der Cheftrainer ist bei der WM, einige Nationalspieler sind es ebenso. Der erste Test der BR Volleys geht schief.

Reichenbach - Die BR Volleys haben ihr erstes Testspiel der Saisonvorbereitung verloren. In Reichenbach in der Oberlausitz unterlag der deutsche Rekordmeister gegen den tschechischen Club Dukla Liberec mit 1:3 (18:25, 18:25, 19:25, 25:13). Vor der Partie waren mindestens vier Sätze vereinbart worden. Erfolgreichster Angreifer des Berliner Bundesligisten war Nolan Flexen mit 22 Punkten. Das Spiel fand im Rahmen des „Tag des Volleyballs“ der Neisse Volleys statt.

Der Hauptstadtclub muss aktuell noch auf einige Profis verzichten, die an der WM teilnehmen, darunter die deutschen Nationalspieler Moritz Reichert und Florian Krage-Brewitz. Auch Cheftrainer Joel Banks tritt mit den Niederlanden bei dem Turnier an. Das nächste Testspiel bestreiten die Berliner in einer Woche gegen den Bundesliga-Konkurrenten aus Brandenburg, die Energiequelle Netzhoppers KW.