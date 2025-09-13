Mitte der ersten Halbzeit verlieren die Thüringer den Anschluss. Auch der überragende Keeper Matija Spikic kann die Gäste nicht retten.

Mannheim - Die Handballer des ThSV Eisenach haben die in der Bundesliga die dritte Niederlage hintereinander kassiert. Die Schützlinge von Trainer Sebastian Hinze verloren bei den Rhein-Neckar Löwen mit 28:31 (11:16) und stehen damit schon früh in der Saison im Kampf gegen den Abstieg. Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Edwin Aspenbäck (6 Tore), Dani Baijens und Tim Nothdurft (je 5). Für die Gäste erzielten Stephan Seitz (7), Felix Aellen (6) und Oskar Joelsson (5) die meisten Tore.

Die Eisenacher lagen nur beim 1:0 nach einer Minute in Führung und liefen anschließend ständig einem Rückstand hinterher. Vom 3:3 (9.) zogen die Gastgeber über 6:3 (13.) auf 13:7 (26.) davon. Die Eisenacher kämpften sich auch dank ihres überragenden Torhüters Matija Spikic (17 Paraden) noch einmal auf 18:20 (44.) heran, konnten die Partie wegen vieler technischer Fehler nicht mehr drehen.