weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Unerlaubte Aufnahmen: Mann fotografiert Frauen heimlich auf Damentoilette

Unerlaubte Aufnahmen Mann fotografiert Frauen heimlich auf Damentoilette

Heimlicher Blick über die Wand in der Damentoilette: In Wittstock/Dosse fliegt ein 30-Jähriger auf - samt Handy. Wie viele Fälle gab es noch?

Von dpa 22.02.2026, 12:57
Eine 43-Jährige schlägt in Wittstock/Dosse Alarm, als ein Mann über die Toiletten-Kabine späht. (Symbolbild)
Eine 43-Jährige schlägt in Wittstock/Dosse Alarm, als ein Mann über die Toiletten-Kabine späht. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Wittstock/Dosse - Auf der Damentoilette eines Schnellrestaurants in Wittstock/Dosse blickt ein 30-Jähriger über die Kabinenwand - und wird gestellt. Auf seinem Handy: mehrere Fotos von Frauen in ähnlichen Situationen. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, bemerkte eine 43-Jährige den heimlichen Beobachter auf der Toilette. Das Mobiltelefon des Mecklenburgers wurde beschlagnahmt, um weitere Tatorte und Frauen zu ermitteln, deren Intimsphäre verletzt wurde.