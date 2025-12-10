Der 27 Jahre alte Fahrer sowie seine vier Mitfahrer wurden von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Sülzetal - Ein Mann ist auf der Bundesstraße 81 bei Sülzetal (Landkreis Börde) mit seinem Fahrzeug in eine Baustelle gefahren. Auf Höhe der Abfahrt Langenweddingen prallte der 27-Jährige mit dem Auto gegen den Schutzzaun eines Gerüstes, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, seine vier Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Im Rahmen der Bauarbeiten wurden Starkstromkabel verlegt. Diese seien durch den Aufprall des Wagens nicht beschädigt worden, hieß es von den Mitarbeitern vor Ort. Es besteht demnach keine Gefahr. Das Baustellengerüst hingegen sei stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Unfallstelle ist seit den frühen Morgenstunden voll gesperrt. Umleitungen führen über Langenweddingen sowie Schleibnitz. Wie lang die Einschränkungen noch anhalten, ist unklar. Das beschädigte Baugerüst müsse zuerst kontrolliert zurückgebaut werden, um einen Einsturz zu verhindern, erklärte ein Sprecher der Polizei.