Drei maskierte Männer sollen in die Villa von Willi Weber eingedrungen sein, sie sollen ihn gefesselt und die Tresore geplündert haben. Was steckt hinter dem Überfall im Luxusviertel Kräherwald?

Stuttgart - Ex-Formel 1-Manager Willi Weber ist nach Medien-Angaben in seiner Stuttgarter Villa überfallen und ausgeraubt worden. Drei Männer seien am Dienstagabend ins Haus im exklusiven Wohngebiet Kräherwald eingedrungen, sagte der langjährige Manager von Formel 1-Weltmeister Michael Schumacher der „Bild“-Zeitung. Auch seine Frau und eine Haushälterin seien am Ort gewesen, als er gefesselt worden sei.

Eine Mitarbeiterin bestätigte den Raub zudem den „Stuttgarter Nachrichten“ und der „Stuttgarter Zeitung“. In der Villa des 83-Jährigen wurden demnach mehrere Tresore aufgebrochen und geleert.

Weber war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Die Polizei sprach in einer Mitteilung lediglich von einem Raub mit drei Tätern, bestätigte aber den Tatort nicht. Das mit Sturmhauben maskierte Trio sei in ein Haus eingedrungen, habe das ältere Ehepaar mit Waffen bedroht und es ebenso gefesselt wie eine weitere anwesende Person. Die Räuber stahlen laut Polizei Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro und flüchteten unerkannt.

Blaues Auge und schockiert

„Ich habe ein blaues Auge, die Kripo ist hier und spricht mit mir“, sagte Weber der „Bild“. „Es geht mir beschissen. Ich bin völlig unter Schock.“

Weber bietet die Villa derzeit auf dem Immobilienmarkt an. Das Anwesen aus dem Jahr 2004 wird vom Makler auf einem Immobilien-Portal mit knapp 3.000 Quadratmetern Grundstück, acht Parkplätzen und 875 Quadratmetern Wohnfläche auf vier Etagen beworben – inklusive Spa-Bereich mit Infinity-Pool. Bislang wohnt Weber dort trotz der Trennung mit seiner Frau zusammen. Nach eigenen Angaben will er seinen Lebensmittelpunkt in den Raum Frankfurt zu seiner Lebensgefährtin verlegen.

Weber entdeckte Schumacher als Nachwuchstalent

Der frühere Manager hatte 1988 das Management Schumachers übernommen, damals ein 19 Jahre altes Nachwuchstalent aus Kerpen (Nordrhein-Westfalen). Der spätere siebenmalige Formel-1-Weltmeister sprach lange von einer „fantastischen Beziehung“, bevor Ende 2009 die langjährige Schumacher-Sprecherin Sabine Kehm das Management übernahm.