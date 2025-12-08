Kriminalität Mann erleidet in Wittenberg schwere Schnittverletzungen
Ein Mann ist in Wittenberg auf dem Weg zu einer Verabredung, als er in eine Schlägerei verwickelt wird. Ein Mensch erleidet Stichverletzungen. Was ist bislang über den Fall bekannt?
Wittenberg - Ein Mann ist in Wittenberg bei einer Auseinandersetzung durch Stiche schwer verletzt worden. Der 47-Jährige war in der Nacht im Ortsteil Piesteritz auf dem Weg zu einer Verabredung, als er auf einen 43-Jährigen traf, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Demnach kam es zu einer Schlägerei.
Laut Polizei soll der 47-Jährige einen Schlaggegenstand eingesetzt haben. Er erlitt Stichverletzungen am Oberkörper und am Bein. Die Polizei nahm den 43-Jährigen fest. Er kam zunächst wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten zunächst an.