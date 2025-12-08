Ein Mann ist in Wittenberg auf dem Weg zu einer Verabredung, als er in eine Schlägerei verwickelt wird. Ein Mensch erleidet Stichverletzungen. Was ist bislang über den Fall bekannt?

Wittenberg - Ein Mann ist in Wittenberg bei einer Auseinandersetzung durch Stiche schwer verletzt worden. Der 47-Jährige war in der Nacht im Ortsteil Piesteritz auf dem Weg zu einer Verabredung, als er auf einen 43-Jährigen traf, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Demnach kam es zu einer Schlägerei.

Laut Polizei soll der 47-Jährige einen Schlaggegenstand eingesetzt haben. Er erlitt Stichverletzungen am Oberkörper und am Bein. Die Polizei nahm den 43-Jährigen fest. Er kam zunächst wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten zunächst an.