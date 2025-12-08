Ein Zelt eines Obdachlosen wurde am Wochenende in Brand gesetzt - wer kann Hinweise geben? (Symbolbild)

Berlin - Nachdem das Zelt eines Obdachlosen in Berlin-Nikolassee in Brand gesetzt wurde, setzt die Polizei zur Aufklärung auch auf Hinweise von Zeugen. Die 1. Mordkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war am Samstagabend auf einem Parkplatz am Badeweg ein Zelt angezündet worden, in dem ein obdachloser Mann geschlafen hatte. Er konnte sich rechtzeitig ins Freie retten und blieb unverletzt. Das Zelt brannte vollständig aus. Die Polizei wendet sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zu Beobachtungen rund um die Tat.