Mitten in der Nacht knallen Schüsse durch die Wustermark. Die Polizei rückt aus und kann eine Schreckschusswaffe und Munition sicherstellen. Was ist bislang bekannt?

Wustermark - Schüsse haben in der Wustermark (Landkreis Havelland) einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Ein Zeuge meldete in der Nacht, dass aus einer Gruppe heraus mehrfach geschossen worden sei, wie die Polizei mitteilte. Alarmierte Polizisten konnten die Gruppe stellen.

Ein 28-Jähriger hatte den Angaben zufolge diverse Signalpatronen dabei, in seinem Wagen wurde eine geladene Schreckschusspistole gefunden. Einen kleinen Waffenschein konnte der Mann nicht vorweisen. Die Waffe und die Munition wurden sichergestellt.

Die Polizei ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Schüsse in die Luft abgegeben worden sein. Verletzt wurde niemand.