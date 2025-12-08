Großeinsatz in der Nacht: Ein Mann verschanzt sich in Zwickau in seiner Wohnung und bedroht die Polizei. Die rückt auch mit einem Spezialeinsatzkommando an.

Zwickau - Ein Betrunkener mit einer Machete hat in Zwickau einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Beamten wurden in der Nacht wegen Ruhestörung zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, wie die Behörde mitteilte. Demnach trafen die Einsatzkräfte vor Ort auf einen polizeibekannten 56-Jährigen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden schien.

Laut Polizei verbarrikadierte sich der Mann in seiner Wohnung und drohte mit seiner Machete, sollte die Polizei versuchen, ihn festzunehmen. Fünf Bewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert und das Wohnhaus weiträumig abgesperrt. Am Morgen drang ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei ein und nahm den Mann in Gewahrsam. Die Polizei war mit knapp 60 Kräften im Einsatz. Zuvor hatten mehrere Medien über den Einsatz berichtet.