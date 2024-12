Feuerwehrleute finden in einer brennenden Wohnung in Uelzen einen Mann. Für diesen kommt jedoch jede Hilfe zu spät.

Mann bei Wohnungsbrand in Uelzen gestorben

Aus einer Wohnung in Uelzen haben Feuerwehrleute einen leblosen Mann geborgen. (Archivbild)

Uelzen - Bei einem Wohnungsbrand in einem Reihenhaus in Uelzen ist ein Mann ums Leben gekommen. Feuerwehrleute bargen in den frühen Morgenstunden den Leichnam des Mannes aus der brennenden Wohnung im ersten Stock, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Anschließend löschten die 30 Einsatzkräfte den Brand.

Angaben zur Identität des Mannes machte die Polizei bislang nicht. Auch die Brandursache ist den Angaben zufolge noch unklar, die Ermittlungen dauern an.