Berlin - Ein 20 Jahre alter Mann soll einen 26-Jährigen in der Nacht zum Freitag in Berlin-Neukölln mit einem Messer am Kopf verletzt haben. Die beiden Männer sollen sich vorher in der Hasenheide gestritten haben, wie die Polizei Berlin mitteilte. Dabei habe der jüngere Mann ein Messer gezogen, hieß es. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest, er kam den Angaben zufolge nach einer Blutabnahme wieder auf freien Fuß.