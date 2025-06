Zwei Männer geraten in der Nacht vor einem Supermarkt auf dem Bahnhofsgelände von Hannover in Streit. Dann zückt einer der Kontrahenten ein Messer.

Mann bei Messerattacke am Hauptbahnhof schwer verletzt

Kriminalität in Hannover

Hannover - Ein 23 Jahre alter Mann ist im Hauptbahnhof Hannover mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet er Donnerstagfrüh gegen 4.30 Uhr mit einem 34-Jährigen vor einem Lebensmittelgeschäft auf dem Bahnhofsgelände in Streit. Der Ältere soll mit einem Taschenmesser auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Im Gegenzug soll der 23-Jährige den 34-Jährigen mit Fäusten und einem Wischmopp attackiert und leicht verletzt haben.

Der Messer-Angreifer flüchtete zunächst und wurde wenig später in der Nähe gefasst. Der Mann kam in Polizeigewahrsam, wurde aber wieder entlassen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motiv ist noch unklar. Laut Polizei ist auch bisher nicht geklärt, ob die beiden Männer sich schon vor der Auseinandersetzung kannten.