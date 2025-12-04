In Niesky ist ein 58-Jähriger bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Ein Bagger kippte zur Seite und klemmte ihn ein. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Niesky - Bei einem Arbeitsunfall in Niesky (Landkreis Görlitz) ist ein Mann von einem Bagger eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der 58-Jährige einen Bagger vom Anhänger fahren, als der Bagger aus bisher ungeklärten Gründen zur Seite kippte. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann mit dem Hubschrauber schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag auf einem Firmengelände. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.