Es geht um den Verdacht der Freiheitsberaubung: Ein Spezialeinsatzkommando rückte in einem Mehrfamilienhaus an, um eine Frau in Sicherheit zu bringen.

Bei einem SEK-Einsatz in Merseburg wird ein Mann in Gewahrsam genommen. (Symbolfoto)

Merseburg - Bei einem SEK-Einsatz in Merseburg im Saalekreis ist ein 22-Jähriger gestellt worden, der seine Lebensgefährtin in einer Wohnung festgehalten haben soll. Der Mann soll die 23-Jährige auch geschlagen und mehrfach mit Worten bedroht haben, wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) mitteilte. Nach den ersten polizeilichen Erkenntnissen musste von einer erheblichen Gefahrenlage für die Frau ausgegangen werden, wie es hieß. Deshalb seien Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos in der Stadt im südlichen Sachsen-Anhalt zum Einsatz gekommen.

Am Nachmittag war die Polizei eigenen Angaben zufolge über die mutmaßliche Bedrohungslage in einem Mehrfamilienhaus informiert worden. Am Abend wurde der Mann beim Verlassen der Wohnung gestellt und in Gewahrsam genommen, wie es hieß. Gegen den 22-Jährigen werde wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es seien auch Opferschutzmaßnahmen eingeleitet worden. Weitere Details dazu gab es nicht.