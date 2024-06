Das deutsche Elitegespann Robert Schulze und Tobias Tönnies wurde zum vierten Mal in Serie als „Schiedsrichter der Saison“ ausgezeichnet.

Magdeburg - Das Gespann Robert Schulze und Tobias Tönnies wird von der Handball-Bundesliga (HBL) erneut als „Schiedsrichter der Saison“ geehrt. Das teilte die HBL am Dienstag mit. Zum vierten Mal in Serie wurden die beiden Magdeburger von den Trainern und Geschäftsführenden der Liga für die Auszeichnung ausgewählt. Insgesamt haben die zwei Unparteiischen den Preis bereits fünf Mal bekommen. Schulze und Tönnies stehen seit mehr als 20 Jahren zusammen auf dem Handballfeld, sind seit 2007 als Schiedsrichter in der HBL aktiv und regelmäßig bei internationalen Großveranstaltungen dabei.