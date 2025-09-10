Wo ist Mira? Das Mädchen verschwand auf dem Weg zur Schule. Jetzt veröffentlicht die Polizei ein Foto und hofft auf entscheidende Hinweise aus der Region.

Sarstedt - Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten zwölfjährigen Mädchen aus Sarstedt im Landkreis Hildesheim. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde Mira zuletzt am frühen Morgen an einer Bushaltestelle gesehen. Sie sollte zur Schule fahren, kam dort aber nicht an. Die Polizei bittet alle, die das Mädchen gesehen haben oder ihren Aufenthaltsort kennen, sich zu melden. Sie hat ein Foto des Kindes veröffentlicht.