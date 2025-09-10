Handball-Bundesligist SC Magdeburg startet mit einem Sieg ins Projekt Titelverteidigung in der Champions League. Gegen Paris Saint-Germain haben die Elbestädter nur zu Beginn leichte Probleme.

Magdeburg - Der SC Magdeburg ist mit einem klaren Sieg in die neue Saison der Champions League gestartet. Gegen Paris Saint-Germain gewann der Titelverteidiger mit 37:31 (21:17). Bester Magdeburger Schütze vor 6.182 Zuschauern war Felix Claar mit zehn Toren.

Vor der Partie bekamen Felix Claar, Gisli Kristjansson und Magnus Saugstrup von der EHF die Excellence Awards überreicht - für die besten Spieler der vergangenen Saison. Zudem wurde eine Schweigeminute für den gestorbenen Schiedsrichter Marcus Helbig abgehalten.

Umstellung nach der Pause

Den Magdeburgern fehlte in der ersten Halbzeit in der Abwehr etwas der Zugriff. Zudem ließen sie auch die Klarheit im Angriff vermissen, dennoch führten die Gastgeber zur Pause mit vier Treffern.

In der Pause stellte PSG auf eine 5:1-Abwehr um, um den SCM weiter vom Tor wegzuhalten, doch Magdeburg fand Lösungen und hielt den Vorsprung konstant. Auch in Überzahl konnten die Gäste nicht verkürzen, Magdeburg baute dagegen in eigener Überzahl seine Führung erstmals auf sechs Tore aus. Am kommenden Donnerstag tritt der SCM zum zweiten Spieltag beim FC Barcelona an.