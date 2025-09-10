Überraschende Veggie-Version Blumenkohl-Tacos - mit Knusperdreh und Tahini-Sauce
Food-Bloggerin Bianca Zapatka zeigt, wie einfach Tacos auch ohne Fleisch zum Highlight werden – und warum die begleitende Sauce garantiert nicht nur einmal serviert wird.
11.09.2025, 00:05
Köln - Lust auf eine Taco-Night daheim? Food-Bloggerin Bianca Zapatka hat dafür eine knusprige Idee: Tacos mit geröstetem Blumenkohl, die sich jeder nach Belieben selbst füllen kann. Dazu gibt’s eine cremige Tahini-Sauce mit echtem Suchtpotenzial.
Der Tipp der Autorin: Am besten gleich mehr davon anrühren, denn die Sauce hält sich im Kühlschrank luftdicht verschlossen eine Woche lang frisch – und verfeinert auch andere Gerichte wie veganes Pad Thai, Thai-Nudelsalat oder Sommerrollen.
Zutaten für 6 Tacos
Für den Blumenkohl:
- 350 g Blumenkohlröschen
- 1 EL Öl z. B. Raps-, Sonnenblumen- oder Avocadoöl
- 1 TL Paprikapulver
- 1 TL Chilipulver
- 1 TL Kreuzkümmel
- 1 TL Knoblauchpulver
- 1 TL Salz
Für die Tahini-Sauce:
- Tahini (reines Sesammus)
- Olivenöl
- Limettensaft
- Sriracha oder eine andere scharfe Chilipaste
- Knoblauch
- etwas Wasser und Salz
- Mengenangaben jeweils nach Gefühl bzw. gewünschter Cremigkeit
Zum Servieren und Selbstbefüllen:
- 1 Portion Tahini-Sauce oder alternativ Erdnusssauce
- 6 kleine Maistortillas oder selbstgemachte Tortillas
- 1 Romanasalat zerkleinert
- 1 Dose schwarze Bohnen abgespült und abgetropft
- 1 kleine rote Zwiebel oder Frühlingszwiebeln oder beides in dünne Scheiben geschnitten
- 150 g Kirschtomaten halbiert
- 1/2 Avocado gewürfelt
- 1-2 Jalapeños oder grüne Paprika in Scheiben geschnitten
- Petersilie oder Koriander
- Sesam
- Limetten
Zubereitung
- Den Ofen auf 200 Grad Ober-/ Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen.
- Blumenkohl, Öl und Gewürze in einer großen Rührschüssel vermengen und die Röschen mit genügend Abstand zueinander auf das vorbereitete Blech geben.
- Den Blumenkohl ca. 15-20 Minuten rösten, bis er zart ist und anfängt, knusprig zu werden. Anschließend aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen.
- Alle Zutaten für die Tahini-Sauce glatt und cremig pürieren (bei Bedarf etwas mehr Wasser hinzufügen).
- Die Tortillas ein paar Sekunden in einer Pfanne erwärmen. Dann die Tacos mit Salat, schwarzen Bohnen, Blumenkohl, Zwiebeln, Tomaten und Avocado belegen. Mit der Tahini-Sauce beträufeln und mit Jalapeños, Petersilie oder Koriander, Sesam und Limettenspalten garnieren.
- Sofort servieren und genießen!