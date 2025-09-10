weather regenschauer
  Überraschende Veggie-Version: Blumenkohl-Tacos - mit Knusperdreh und Tahini-Sauce

Food-Bloggerin Bianca Zapatka zeigt, wie einfach Tacos auch ohne Fleisch zum Highlight werden – und warum die begleitende Sauce garantiert nicht nur einmal serviert wird.

Von dpa 11.09.2025, 00:05
Bunt und lecker: Food-Bloggerin Bianca Zapatka serviert zu ihren Blumenkohl-Tacos auch eine leckere Tahini-Sauce.
Köln - Lust auf eine Taco-Night daheim? Food-Bloggerin Bianca Zapatka hat dafür eine knusprige Idee: Tacos mit geröstetem Blumenkohl, die sich jeder nach Belieben selbst füllen kann. Dazu gibt’s eine cremige Tahini-Sauce mit echtem Suchtpotenzial.

Der Tipp der Autorin: Am besten gleich mehr davon anrühren, denn die Sauce hält sich im Kühlschrank luftdicht verschlossen eine Woche lang frisch – und verfeinert auch andere Gerichte wie veganes Pad Thai, Thai-Nudelsalat oder Sommerrollen.

Zutaten für 6 Tacos

Für den Blumenkohl:

  • 350 g Blumenkohlröschen
  • 1 EL Öl z. B. Raps-, Sonnenblumen- oder Avocadoöl
  • 1 TL Paprikapulver
  • 1 TL Chilipulver
  • 1 TL Kreuzkümmel
  • 1 TL Knoblauchpulver
  • 1 TL Salz

Für die Tahini-Sauce:

  • Tahini (reines Sesammus)
  • Olivenöl
  • Limettensaft
  • Sriracha oder eine andere scharfe Chilipaste
  • Knoblauch
  • etwas Wasser und Salz
  • Mengenangaben jeweils nach Gefühl bzw. gewünschter Cremigkeit

Zum Servieren und Selbstbefüllen:

  • 1 Portion Tahini-Sauce oder alternativ Erdnusssauce
  • 6 kleine Maistortillas oder selbstgemachte Tortillas
  • 1 Romanasalat zerkleinert
  • 1 Dose schwarze Bohnen abgespült und abgetropft
  • 1 kleine rote Zwiebel oder Frühlingszwiebeln oder beides in dünne Scheiben geschnitten
  • 150 g Kirschtomaten halbiert
  • 1/2 Avocado gewürfelt
  • 1-2 Jalapeños oder grüne Paprika in Scheiben geschnitten
  • Petersilie oder Koriander
  • Sesam
  • Limetten

Zubereitung

  • Den Ofen auf 200 Grad Ober-/ Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen.
  • Blumenkohl, Öl und Gewürze in einer großen Rührschüssel vermengen und die Röschen mit genügend Abstand zueinander auf das vorbereitete Blech geben.
  • Den Blumenkohl ca. 15-20 Minuten rösten, bis er zart ist und anfängt, knusprig zu werden. Anschließend aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen.
  • Alle Zutaten für die Tahini-Sauce glatt und cremig pürieren (bei Bedarf etwas mehr Wasser hinzufügen).
  • Die Tortillas ein paar Sekunden in einer Pfanne erwärmen. Dann die Tacos mit Salat, schwarzen Bohnen, Blumenkohl, Zwiebeln, Tomaten und Avocado belegen. Mit der Tahini-Sauce beträufeln und mit Jalapeños, Petersilie oder Koriander, Sesam und Limettenspalten garnieren.
  • Sofort servieren und genießen!