Food-Bloggerin Bianca Zapatka zeigt, wie einfach Tacos auch ohne Fleisch zum Highlight werden – und warum die begleitende Sauce garantiert nicht nur einmal serviert wird.

Köln - Lust auf eine Taco-Night daheim? Food-Bloggerin Bianca Zapatka hat dafür eine knusprige Idee: Tacos mit geröstetem Blumenkohl, die sich jeder nach Belieben selbst füllen kann. Dazu gibt’s eine cremige Tahini-Sauce mit echtem Suchtpotenzial.

Der Tipp der Autorin: Am besten gleich mehr davon anrühren, denn die Sauce hält sich im Kühlschrank luftdicht verschlossen eine Woche lang frisch – und verfeinert auch andere Gerichte wie veganes Pad Thai, Thai-Nudelsalat oder Sommerrollen.

Zutaten für 6 Tacos

Für den Blumenkohl:

350 g Blumenkohlröschen

1 EL Öl z. B. Raps-, Sonnenblumen- oder Avocadoöl

1 TL Paprikapulver

1 TL Chilipulver

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Knoblauchpulver

1 TL Salz

Für die Tahini-Sauce:

Tahini (reines Sesammus)

Olivenöl

Limettensaft

Sriracha oder eine andere scharfe Chilipaste

Knoblauch

etwas Wasser und Salz

Mengenangaben jeweils nach Gefühl bzw. gewünschter Cremigkeit

Zum Servieren und Selbstbefüllen:

1 Portion Tahini-Sauce oder alternativ Erdnusssauce

6 kleine Maistortillas oder selbstgemachte Tortillas

1 Romanasalat zerkleinert

1 Dose schwarze Bohnen abgespült und abgetropft

1 kleine rote Zwiebel oder Frühlingszwiebeln oder beides in dünne Scheiben geschnitten

150 g Kirschtomaten halbiert

1/2 Avocado gewürfelt

1-2 Jalapeños oder grüne Paprika in Scheiben geschnitten

Petersilie oder Koriander

Sesam

Limetten

Zubereitung