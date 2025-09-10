Hodenhagen - Ein Pilot ist mit einem Gleitschirm auf dem Flugplatz in Hodenhagen im Heidekreis abgestürzt und gestorben. Wie es zu diesem Flugunfall am Mittwochabend kam, ist nach Angaben der Polizei bisher unklar. Der 58-jährige Pilot flog mit einem Motorschirm über dem Gelände des Flugplatzes, als es plötzlich zum Absturz kam. Der Pilot verstarb noch an der Absturzstelle. Die Polizei ermittelt.