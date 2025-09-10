Große Erleichterung: Ein zwölfjähriges Mädchen verschwand spurlos – jetzt ist sie wieder da.

Sarstedt - Das als vermisst gemeldete Mädchen aus Sarstedt im Landkreis Hildesheim ist wohlbehalten angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde somit eingestellt, wie die Polizei mitteilte. Das zwölfjährige Kind verschwand am Mittwochmorgen, nachdem es zuletzt an einer Bushaltestelle gesehen worden war.