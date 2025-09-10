weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Öffentlichkeitsfahndung: Vermisstes Mädchen aus Sarstedt wurde gefunden

Öffentlichkeitsfahndung Vermisstes Mädchen aus Sarstedt wurde gefunden

Große Erleichterung: Ein zwölfjähriges Mädchen verschwand spurlos – jetzt ist sie wieder da.

Von dpa Aktualisiert: 10.09.2025, 23:52
Ein zwölfjähriges Mädchen aus Sarstedt im Landkreis Hildesheim wird vermisst. (Symbolbild)
Ein zwölfjähriges Mädchen aus Sarstedt im Landkreis Hildesheim wird vermisst. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Sarstedt - Das als vermisst gemeldete Mädchen aus Sarstedt im Landkreis Hildesheim ist wohlbehalten angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde somit eingestellt, wie die Polizei mitteilte. Das zwölfjährige Kind verschwand am Mittwochmorgen, nachdem es zuletzt an einer Bushaltestelle gesehen worden war.