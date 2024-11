Am Vormittag wird die Polizei in ein Berliner Seniorenheim gerufen. Zwei Menschen sind verletzt. Was dahinter steckt, ist zunächst rätselhaft.

Berlin - Eine Frau besucht ihren 75-jährigen Vater in Berlin im Pflegeheim - und der soll mit einer Machete auf sie losgegangen sein. Am Ende sind beide verletzt im Krankenhaus. So schildert die Polizei einen Vorfall am Vormittag in Berlin-Reinickendorf. Der Hintergrund und der genaue Ablauf würden noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte hätten die Machete beschlagnahmt. Sowohl der Vater als auch seine Tochter hätten Stichverletzungen erlitten. Wie alt die Tochter ist, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen.