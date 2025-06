Leipzigs kommunale Wohnungsbaugesellschaft LWB baut und saniert trotz Krisen weiter – und das in großem Stil. Für viele Mieter sei das eine gute Nachricht, findet Oberbürgermeister Burkhard Jung.

Leipzigs kommunale Wohnungsbaugesellschaft LWB investiert trotz schwieriger Lage weiter in Neubauten und Sanierungen (Archivbild)

Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) will trotz angespannter Rahmenbedingungen weiter kräftig in Neubauten und die Sanierung ihres Wohnungsbestands investieren. „Die LWB baut weiter. Das ist eine gute Nachricht für die Stadt und ihre Bürger“, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) anlässlich der Feststellung des Jahresabschlusses des Unternehmens durch die Gesellschafterversammlung. Die LWB sei ein wichtiger Partner der Stadt bei wohnungspolitischen Fragen und übernehme darüber hinaus soziale Aufgaben in den Quartieren.

Dem LWB-Aufsichtsratschef Thomas Dienberg zufolge gehört das Unternehmen zu den aktivsten Akteuren im sozialen Wohnungsbau in Ostdeutschland. Derzeit stünden vier Neubauprojekte mit insgesamt 349 Wohnungen kurz vor der Fertigstellung, für 7 weitere laufe die Vorbereitung. Auch energetische Sanierungen würden vorangetrieben.

Mehr Wohnungen für Leipzig – trotz Krisenklima

Die Zahl der LWB-Wohnungen ist laut Geschäftsführerin Doreen Bockwitz in den vergangenen fünf Jahren um fast 1.000 gestiegen, ein Großteil davon durch Förderung mit Wohnberechtigungsschein. Zuletzt erwarb das Unternehmen zudem eine große innerstädtische Gewerbeimmobilie, die in rund 80 bis 100 Wohnungen umgewandelt werden soll.

Die durchschnittlichen Nettokaltmieten stiegen laut Bockwitz im vergangenen Jahr um 19 Cent auf 6,03 Euro pro Quadratmeter, blieben damit aber rund einen Euro unter dem städtischen Vergleichswert. Der Leerstand sank auf etwa vier Prozent.

Weniger Gewinn – mehr Investitionen

Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete die LWB den Angaben zufolge einen Jahresüberschuss von 19,8 Millionen Euro – nach 33,6 Millionen Euro im Vorjahr. Gründe für den Rückgang waren fehlende Sondereffekte im Vergleich zu 2023. Die Bilanzsumme wuchs auf 1,62 Milliarden Euro, die Bauausgaben stiegen auf 165 Millionen Euro.

Zum Jahresende 2024 verwaltete die LWB 36.782 Wohnungen und beschäftigte 569 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.