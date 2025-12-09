Nach dem Bühnenjubel kommt die Stille: Sängerin Loi spricht offen über ihren Umgang mit Einsamkeit – und warum sie heute stolz auf sich ist.

Köln - Pop-Sängerin Loi (23, „Gold“) aus Mannheim berichtet davon, dass sie das Thema Einsamkeit in diesem Jahr schwer beschäftigt habe. „Ich habe mich selbst einfach viel besser kennengelernt. Und auch gelernt, mit mir selbst zu sein, auch alleine zu sein und die Stille zuzulassen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe ganz lange versucht, dies „ein bisschen zu verdrängen oder mich abzulenken“. Sie sei stolz darauf, das Thema angegangen zu sein.

Das Gefühl der Einsamkeit nach einem vollen und lauten Konzert kenne wohl jede Musikerin und jeder Musiker, sagt die 23-Jährige. Aber auch Menschen mit einem "normalen" Job hätten damit oft Probleme.

Der Kontrast zwischen Stress und Stille

„Dieses Gefühl kann jeder Mensch nachvollziehen, wenn einfach viel los ist, teilweise Stress und Druck aufkommen oder man einfach von vielen Menschen umgeben ist - und dann kommt man nach Hause und ist plötzlich alleine mit sich selbst.“ Aus ihrer Sicht müsse man lernen, sich okay damit zu fühlen, mit sich selbst zu sein.

Loi, die bürgerlich Leonie Greiner heißt, kam 2017 ins Finale der Castingshow „The Voice Kids“. Ihren Durchbruch schaffte sie 2022 mit der Single „Gold“, die in mehreren Ländern in den Top Ten landete. Im vergangenen Jahr gewann die Sängerin die elfte Staffel der Musikshow „The Masked Singer“.