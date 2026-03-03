Sie vertont Großstadtlyrik der 1920er Jahre und bekommt dafür nun einen Preis auf dem Rudolstadt Festival überreicht. Das hat Dota Kehr mit dem Preisgeld vor.

Rudolstadt - Der diesjährige Weltmusikpreis Ruth geht an die Songschreiberin Dota Kehr. Sie erhalte den Preis für die vertonte Großstadtlyrik der 1920er von der Dichterin Mascha Kaléko, wie das Rudolstadt Festival mitteilte, wo der Preis im Sommer überreicht wird. „Große Kunst einer klugen Dichterin trifft auf farbige Vertonungen einer klugen Musikerin“, schrieb die Jury zur Begründung.

Kehr kündigte an, die 5.000 Euro Preisgeld spenden zu wollen. Die Künstlerin lebt in Berlin und war in den 2000er-Jahren unter dem Pseudonym „Die Kleingeldprinzessin“ einem größeren Publikum bekanntgeworden.