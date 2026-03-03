Auf der Autobahn 1 bei Delmenhorst fährt ein Pkw-Fahrer auf ein Stauende und schiebt sich unter einen Lkw-Auflieger. Der Mann stirbt.

Delmenhorst - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 zwischen Groß Ippener und Delmenhorst-Ost ist ein Pkw-Fahrer gestorben. Der Mann war auf einen Lkw am Ende eines Staus bei einer Baustelle aufgefahren, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nach derzeitigen Erkenntnissen war er allein im Auto in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock.

Die Richtungsfahrbahn Hamburg wurde zwischen Wildeshausen-Nord und der Anschlussstelle Bremen-Brinkum am Dienstagmittag zeitweise voll gesperrt, am Nachmittag dann eine Spur wieder freigegeben.