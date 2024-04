Auch, um neue Arbeitnehmer anzulocken, will sich die Logistikbranche am Donnerstag in Halle vorstellen. Besonders Geflüchtete sollen dabei angesprochen werden.

Halle - Logistikunternehmen der Region wollen sich an an diesem Donnerstag in Halle präsentieren und so auch neue Arbeitnehmer gewinnen. Bei der jährlich stattfindenden Veranstaltung „Logistik zum Anfassen“ sollen auch Geflüchtete angesprochen werden, deren Integration auf dem Arbeitsmarkt für die Branche eine große Chance ist, teilten die Veranstalter mit. Während der Veranstaltung können demnach nicht nur Informationen, etwa über die Lage des Marktes oder zu konkreten Unternehmen eingeholt werden. Interessierte können auch Laster, Gabelstapler oder andere Fahrzeuge fahren. Die Veranstaltung findet anlässlich des bundesweiten „Tag der Logistik“ statt.