Ein Lastwagen kommt bei Magdeburg von der Autobahn 2 ab und beschädigt dabei seine Tanks. Große Mengen Kraftstoff laufen aus – mit Folgen für den Verkehr.

Einsatzkräfte reinigen die mit Diesel verunreinigte Fahrbahn auf der A2 bei Magdeburg. In Richtung Hannover bleibt die Autobahn vorerst gesperrt. (Symbolbild)

Magdeburg - Ein Lastwagen ist am frühen Morgen auf der Autobahn 2 bei Magdeburg verunglückt und hat große Mengen Diesel verloren. Wie die Polizei mitteilte, kam der Lkw am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte offenbar mit der Leitplanke. Dabei wurden die Tanks beschädigt, sodass sich der Kraftstoff über alle Fahrstreifen ergoss.

Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Reinigungsarbeiten ist die A 2 ist in Richtung Hannover aktuell vollständig gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar.