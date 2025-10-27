Nach der Niederlage gegen Hamburg geht Trainer Nicolej Krickau hart mit seinen Spielern ins Gericht. Die Berliner müssen in der Länderspielpause dringend eine offene Frage klären.

Berlin - Die Füchse Berlin wollen in der Länderspielpause entscheiden, wie sie den Ausfall von Leistungsträger Fabian Wiede kompensieren. „Ob wir das inside oder outside lösen, werden wir noch bewerten“, antwortete Trainer Nicolej Krickau auf die Frage, ob der deutsche Handball-Meister einen neuen Spieler verpflichten wolle.

Wiede hatte sich vergangene Woche das Kreuzband gerissen und fällt bis zum Saisonende aus. Nach Rechtsaußen Leo Prantner und Kreisläufer Lukas Herburger die nächste Hiobsbotschaft für den deutschen Meister und seinen ohnehin kleinen Kader. „Grundsätzlich sind wir zu wenig Leute“, sagte Krickau. Gegen Hamburg boten die Berliner nur elf Feldspieler auf.

Wiede erledigte „die Drecksarbeit“

Klar ist: Der deutsche Meister braucht eher heute als morgen eine Lösung. Ohne Wiede ist die ohnehin wackelige Abwehr noch anfälliger. 39 Gegentore gegen Hamburg sprechen Bände. „Der Ausfall wiegt in allen Bereichen schwer. Er war überdurchschnittlich. Er hat die Drecksarbeit für die anderen gemacht. Es ist fast nicht möglich, ihn zu kompensieren, aber der Sport muss Lösungen finden“, sagte Vereinsboss Bob Hanning bei Dyn.

Krickau knüpft sich seine Spieler vor

Das 38:39 war bereits die dritte Niederlage in dieser Bundesliga-Saison. Der Abstand zum Top-Duo Flensburg Handewitt und SC Magdeburg wird größer. „Das war weit, weit entfernt von unserer Identität, die wir zeigen wollen“, bemängelte Krickau und brachte mit verschiedensten Wortfetzen seinen Frust zum Ausdruck: „Fast alles katastrophal“, „unglaubliche Fehler“ oder „kein Fokus, keine Anwesenheit“, kritisierte der 38-Jährige.

Nationalspieler Nils Lichtlein wollte Wiedes Ausfall nicht als Ursache für den enttäuschenden Auftritt gelten lassen. „Wir haben alle Qualität und wir müssen das auch ohne Fabi hinbekommen“, appellierte der Rückraumspieler.