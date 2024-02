Roßla - Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Fahrzeug auf der A38 auf einer Brücke durch eine Leitplanke gestoßen, mehrere Meter in die Tiefe gefallen und gestorben. Der Lastwagen sei am frühen Samstagmorgen auf ein Feld unterhalb der Autobahn gestürzt, wie die Polizei in Halle mitteilte. Demnach hat der Laster aus bisher ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Leipzig nahe der Anschlussstelle Roßla die Leitplanke durchbrochen. Die Ermittlungen dauern an, wie es hieß.