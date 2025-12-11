Tierisch was los auf der A36: Ein Lkw verunglückt und verliert seine Fracht - lebendige Hühner. Erstmal ist die Strecke Richtung Braunschweig gesperrt.

Quedlinburg - Tausende Hühner sind bei einem Lkw-Unfall auf der A36 im Landkreis Harz entkommen. Die Tiere laufen nun bei Quedlinburg auf und neben der Autobahn frei herum, wie der Verkehrs- und Autobahndienst Magdeburg mitteilte. Zuvor war ein mit den Vögeln beladener Lastwagen aus bislang unbekannter Ursache auf die Seite gekippt. Er verlor seine 15 Tonnen schwere Ladung. Die Tiere müssten nun durch das Veterinäramt eingefangen werden, hieß es weiter.

Zwischen den Anschlussstellen Quedlinburg-Mitte und Thale in Richtung Braunschweig wurden alle Spuren gesperrt. Die Sperrung sollte noch bis in den frühen Morgen andauern. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.