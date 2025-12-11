Tagsüber mild, nachts frostig: So soll das Wetter in den nächsten Tagen in Berlin und Brandenburg werden.

Berlin/Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich tagsüber weiter auf milde Temperaturen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegt die Höchsttemperatur am Donnerstag zwischen 9 und 11 Grad. An den beiden Folgetagen sollen die Temperatur etwas sinken – auf Höchstwerte von 6 bis 8 Grad.

In der Nacht zum Freitag erwartet der DWD Temperaturen zwischen 4 und 1 Grad - im Süden Brandenburgs leichten Frost bei bis zu -1 Grad. Auf 3 bis -1 Grad soll es in der Nacht zum Samstag abkühlen.

Gering bis stark bewölkt und schwach windig lautet die Prognose für Donnerstag bis Samstag. Mit Sonnenschein ist zeitweise am Donnerstag und Freitag zu rechnen und mit Regen am Samstag. In der Nacht zu Freitag und tagsüber erwartet der DWD örtlich Nebel.