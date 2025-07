Ein Lastwagen durchbricht in der Nacht die Leitplanke auf der A9 und kippt um. Verletzt wird niemand, doch es kommt zu Störungen im Verkehr in Richtung Berlin.

Lkw kippt auf A9 um - Fahrbahn in Richtung Berlin gesperrt

Der Lkw kam den Angaben nach in einer Kurve von der Fahrbahn ab. (Symbolbild)

Bad Lobenstein - Ein mit Holzpaletten beladener Lkw ist in der Nacht auf der Autobahn 9 umgekippt. Der Lkw ist in einer Kurve nahe Bad Lobenstein von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Dabei durchbrach der Lkw eine Böschung sowie eine Leitplanke und kippte quer über die gesamte Fahrbahn. Verletzt wurde nach Polizei-Angaben niemand.

Die Reinigung der Fahrbahn von Fahrzeugteilen dauere noch an, hieß es weiter. Die Fahrbahn in Richtung Berlin blieb demnach zunächst voll gesperrt. Die Umleitung soll noch etwa 45 Minuten dauern. In Richtung München sei die Strecke jedoch frei.