Die Füchse feiern im zweiten Test gegen einen Oberligisten den nächsten Kantersieg. Am Sonntag folgt eine dritte Partie in Berlin, bevor es ins Trainingslager geht.

Welthandballer Mathias Gidsel war beim Test in Plau am See bester Füchse-Schütze

Berlin - Die Handballer der Füchse Berlin haben auch ihr zweites Testspiel souverän gewonnen. Einen Tag nach dem 53:23-Erfolg beim TV Schiffdorf siegte der deutsche Meister beim Oberligisten Plauer SV deutlich mit 52:15 (30:9).

Das Spiel in der Klüschenberghalle in Plau am See fand anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Handball-Abteilung des Vereins aus Mecklenburg-Vorpommern statt. Beste Berliner Werfer waren Welthandballer Mathias Gidsel mit zehn sowie Leo Prantner und Neuzugang Aitor Arino mit je sieben Toren.

Am Sonntag bestreitet der Bundesligist beim BTV 1850 Berlin (14 Uhr) bereits das dritte Testspiel gegen einen unterklassigen Gegner. Am Montag geht es weiter ins Trainingslager in den Spreewald. Das erste Pflichtspiel steigt am 23. August im Supercup gegen Pokalsieger THW Kiel.