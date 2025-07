Reutlingen - DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart hat im Testspiel gegen den spanischen Fußball-Club Celta Vigo in Reutlingen auf den Einsatz von Spielmacher Enzo Millot verzichtet. Laut einem Bericht des „Kicker“ ist der wechselwillige Franzose für Verhandlungen mit anderen Vereinen freigestellt. Dazu soll auch der Champions-League-Teilnehmer Atlético Madrid gehören.

Ausstiegsklausel soll in wenigen Tagen ablaufen

Millot hat noch einen Vertrag bis 30. Juni 2028, der allerdings eine Ausstiegsklausel über 18 bis 20 Millionen Euro enthält. Sie soll laut „Kicker“ Anfang August ablaufen.

In dem Duell der beiden Europa-League-Teilnehmer fehlte auch Stuttgarts Stammtorwart Alexander Nübel. Der 28-Jährige hat leichte Armbeschwerden. Seine Teilnahme am Trainingslager von Montag an in Rottach-Egern am Tegernsee sei aber nicht gefährdet, sagte ein VfB-Sprecher vor der Partie.