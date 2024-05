Stendal - Nach einem Unfall auf der Autobahn 14 südlich von Stendal ist ein Lkw-Fahrer gestorben. Der 52-Jährige war am Montagmorgen Richtung Magdeburg unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache in einer Baustelle nach rechts von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Der Lkw blieb im Straßenbankett stehen. Der 52-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb. Die A14 blieb an der Unfallstelle über mehrere Stunden voll gesperrt.