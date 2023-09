Schkeuditz - Ein LKW-Fahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 bei Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) gestorben. Polizeiangaben zufolge war der Wagen des Mannes am Mittwochmittag mit einem voranfahrenden Lastwagen zusammengestoßen. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen weiteren Lastwagen geschoben, der vor ihm fuhr. Demnach hatten die zwei vorderen Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit wegen eines Staus reduziert, der Mann im hintersten Fahrzeug das aber zu spät erkannt.

Durch den Zusammenstoß sei der Mann in seinem Führerhaus eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Ein Polizeisprecher konnte zunächst keine Angaben dazu machen, in welchem der LKWs die Verletzten saßen. Auch zur Identität der Unfallbeteiligten lagen vorerst keine Details vor.

Am Unfallort kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Eine Firma sei damit beauftragt worden, ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden, hieß es. Die A9 wurde in südlicher Richtung gesperrt.