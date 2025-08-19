In Meiningen kommt es am Montag zu einem Auffahrunfall. Auch Kinder werden dabei verletzt. Die Polizei äußert eine mutmaßliche Ursache für den Unfall.

Meiningen - Ein Lkw ist in Meiningen auf einen Kleinbus aufgefahren und hat dabei drei Mitfahrer des Busses, darunter Kinder, verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hätten die Bremsen des bis zu 3,5 Tonnen schweren Lkws nicht funktioniert, sodass der 36-jährige Fahrer nicht rechtzeitig anhalten konnte und es am Montagnachmittag zum Unfall kam.

Bei den Verletzten handele es sich um zwei Kinder im Alter von zehn Monaten und zwei Jahren und um einen Erwachsenen im Alter von 38 Jahren. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liege bei etwa 25.000 Euro, hieß es weiter.