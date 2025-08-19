Bei der Berliner S-Bahn läuft es nicht mehr rund. Reisende sind genervt von Störungen und Ausfällen, die wohl auf veraltete Technik zurückgehen. Der Senat sieht Handlungsbedarf.

Berlin - Angesichts anhaltender Probleme bei der Berliner S-Bahn hat Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) für Mittwoch ein Gespräch mit Verantwortlichen angekündigt. Sie habe dazu Vertreter der S-Bahn Berlin GmbH und der Deutschen Bahn AG eingeladen, sagte Bonde dem RBB24-„Inforadio“.

Eine Sprecherin der Verkehrsverwaltung sagte auf Anfrage, die Senatorin erwarte von der Bahn einen verbindlichen Plan, wie die Störungen nachhaltig behoben werden können. Zudem müsse die Bahn sicherstellen, dass sich die Probleme in Zukunft nicht wiederholten.

Zuletzt war der Verkehr der S-Bahn praktisch täglich in teils größerem Umfang auf diversen Linien eingeschränkt. Grund waren unter anderem defekte Stellwerke. Ein Bahn-Sprecher sagte der dpa, dass ein Team aus Fachleuten weiterhin dabei sei, mögliche Ursachen einzugrenzen. Manche Fehler seien aber nicht reproduzierbar, was die Suche nach den Gründen erschwere. Eine „ganz schnelle Lösung“ für die Probleme werde es voraussichtlich nicht geben.