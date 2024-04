Dresden - Im Zuge einer internationalen Operation hat Sachsens Cybercrime Competence Center in Zusammenarbeit mit einer US-amerikanischen Ermittlungsbehörde eine kriminelle Online-Plattform im In- und Ausland abgeschaltet. Damit wurde die von den Tätern genutzte IT-Infrastruktur zerschlagen, wie das Landeskriminalamt Sachsen am Donnerstag mitteilte. Dort hätten Nutzer gegen Bezahlung in Kryptowährungen sogenannte „DDoS-Attacken“ erwerben können. „Dabei handelt es sich um Cyberangriffe, bei denen Server durch eine Vielzahl von Anfragen so überlastet werden, dass eine Internetseite für eine bestimmte Zeit nicht mehr online verfügbar ist.“

Hintergrund ist den Angaben nach ein Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, nachdem die Internetseite der Polizei Sachsen am 28. September 2023 mittels einer über die Plattform erworbenen DDoS-Attacke angegriffen worden war. Sensible Daten von Personen oder Firmen seien nicht abgeflossen.

Die seit 2022 laufende Operation „PowerOFF“ dient laut der Mitteilung der Schließung von Internetdiensten, die DDoS-Angriffe anbieten. Daran sind die US-Strafverfolgung, Europol, Bundeskriminalamt, niederländisches Nationalpolizeikorps, britisches NCA und polnische Cybercrime-Polizei beteiligt. Die Ermittlungen zu den Betreibern der Plattform dauern an.