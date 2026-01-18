In Halle an der Saale heulten vor gut einer Woche alle Sirenen, jetzt gab es einen ähnlichen Fall in Querfurt. Die Polizei geht den Hintergründen nach.

Sirenen sollen bei Gefahr warnen - in Halle und Querfurt gingen sie jedoch ohne Grund los. (Symbolbild)

Querfurt/Halle/Magdeburg - Alarm ohne Gefahr erst in Halle und jetzt in Querfurt im Saalekreis: Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt zum unbeabsichtigten Sirenenalarm. Am Freitagabend habe es in Querfurt Sirenenalarm und Durchsagen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle. Geprüft werde, ob an der Technik manipuliert wurde, das LKA sei nun zuständig. Zuvor hatte der MDR berichtet.

Die Stadt Querfurt hatte über ihren Whatsapp-Kanal am Freitag mitgeteilt: „Bei den Lautsprecherdurchsagen in der Kernstadt am heutigen Abend handelte es sich um eine Fehlalarmierung.“

Erst am vorvergangenen Samstag hatte es in Halle einen großflächigen Alarm gegeben, alle betriebsfähigen Alarmsirenen im Stadtgebiet heulten auf, es gab eine Durchsage. Die Stadt sprach danach von einem externen Angriff auf das System. Weder die Stadt noch das Land Sachsen-Anhalt oder der Bund hätten den Alarm ausgelöst.