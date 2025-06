Guben - Das Unternehmen Rock Tech Lithium will mit einem polnischen Werk des Kathodenproduzenten Ronbay den Bau von Batteriematerialien in Europa vorantreiben. Im Zentrum einer strategischen Partnerschaft mit dem Unternehmen aus China stehe die langfristige Lieferung von batteriefähigem Lithiumhydroxid von Rock Tech an Ronbays europäische Produktionsstätten von Kathoden, teilte Rock Tech Lithium in Guben mit.

Damit sollten Batteriebestandteile für den europäischen Bedarf hergestellt werden. Das Ziel sei der Aufbau einer vollständig lokalen, integrierten Lieferkette für Lithium-Ionen-Batteriematerialien in Europa.

Finanzierung noch nicht unter Dach und Fach

Das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech will eine Lithium-Fabrik in Guben an der deutsch-polnischen Grenze bauen und dort Lithiumhydroxid als Grundstoff für Elektroauto-Batterien herstellen. Der für Anfang dieses Jahres geplante Baubeginn verzögerte sich unter anderem angesichts der Schwäche am E-Automarkt.

Der Abschluss der Finanzierung sei noch offen, sagte eine Sprecherin. Wichtige Grundlagen dafür seien aber bereits vorhanden. Sobald die Finanzierung steht, soll mit dem Bau der Fabrik begonnen werden. Die Höhe der Finanzierung wurde bisher mit 800 Millionen Euro angegeben. Der Umfang der Produktion soll für rund 500.000 Elektrofahrzeuge reichen.

Vereinbarung mit Mercedes-Benz

Ronbay Technology ist nach Angaben von Rock Tech spezialisiert auf Forschung, Produktion und Vertrieb von Kathodenmaterialien für Lithium- und

Natriumbatterien. Rock Tech hatte mit Mercedes-Benz im Jahr 2022 eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Beide Unternehmen schlossen danach eine Liefervereinbarung über Lithiumhydroxid ab, das für 150.000 elektrische Fahrzeuge ausreichend sein soll.