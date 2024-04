Bautzen - Die sächsischen Linken wollen am Samstag (ab 10.00 Uhr) in Bautzen ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl am 1. September küren. Zuvor sollen die 200 Delegierten auf einem gesonderten Parteitag das Wahlprogramm beschließen. Nach Darstellung von Parteichef Stefan Hartmann ist das Programm von der „sozialen DNA“ der Linken geprägt. Man wolle die Interessenvertretung der arbeitenden Menschen sein und sich auf vier Bereiche konzentrieren. Neben dem Themenkomplex Arbeitswelt, Wirtschaft und Klima gehe es um soziale Daseinsvorsorge, Bildung sowie um Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Im Vorschlag zur Landesliste sind Parteivorsitzende Susanne Schaper auf Platz 1 und Hartmann auf Platz 2 gesetzt.

Bei der letzten Landtagswahl 2019 war die Partei auf 10,4 Prozent der Zweitstimmen gekommen. Nach aktuellen Umfragen muss sie um den Wiedereinzug in das Parlament bangen. Allerdings verzeichnet die Partei auch eine positive Entwicklung bei den Mitgliedern, eigenen Angaben zufolge sind es derzeit 6097.